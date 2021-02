Calcio

Porto-Juventus, Pirlo in conferenza: "Dybala deve darci gol e garantirci salto di qualità"

CHAMPIONS LEAGUE - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa di vigilia di Porto-Juventus spiega cosa si attende dal rientro imminente di Paulo Dybala, che non è giocherà al Do Dragao ma è pronto a tornare a disposizione: "Mancano i gol di Paulo che spesso non abbiamo avuto in questa stagione. Speriamo possa essere l'acquisto di gennaio per farci fare il salto di qualità".

