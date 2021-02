Dopo il ko di campionato contro il Napoli, la Juventus deve presto reagire visto il ritorno della Champions con l'andata degli ottavi di finale. I bianconero hanno pescato dall'urna il Porto, formazione che non sta passando il suo momento migliore della stagione, ma la squadra di Sérgio Conceição resta imprevedibile e pericolosa anche in Europa. Dubbi di formazione per Pirlo, soprattutto a livello difensivo. Chi giocherà a destra? Sarà recuperato Cuadrado? Intanto torna titolare Bonucci che starà al fianco di de Ligt.