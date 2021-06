non dimentica le proprie origini, chi gli ha permesso di affacciarsi al mondo del calcio e lo ha formato umanamente e calcisticamente. Il centrocampista del- infatti - ha voluto donare all', sua squadra d'infanzia in Germania, l'intero bonus Champions League ricevuto in questa stagione: il club costruirà un nuovo campo da gioco. Un progetto di circa 650 mila euro, con Gundogan che di tasca sua è pronto a garantirnee con le autorità locali di Gelsenkirchen pronte a contribuire per i restanti 350 mila euro. Il centrocampista tedesco, fresco vice-campione d'Europa con il suo Manchester City , ha trascorso quasi 10 anni all'Hessler 06: da lì, il passaggio nell'accademia di Bochum, il trampolino di lancio definitivo verso il calcio dei grandi.