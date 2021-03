PSG-Barcellona, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, si è concluso col punteggio di 1-1. Al Parco dei Principi a segno Mbappé su rigore e Messi con una prodezza, entrambi nel primo tempo. Sul finire di prima frazione il capitano dei catalani si é anche fatto parare un rigore da Navas (con l'aiuto della traversa). Parigini qualificati meritatamente ai quarti di finale grazie al 4-1 del Camp Nou, Barcellona eliminato agli ottavi.

Mbappé e Messi Credit Foto Getty Images

Il tabellino di PSG-Barcellona 1-1 (primo tempo 1-1)

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (Dal 76' Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (Dal 46' Diallo); Verratti (Da 84' Rafinha), Paredes, Gueye (Dal 59' Danilo); Draxler (Dal 59' Di Maria), Icardi, Mbappé. All. Pochettino

BARCELLONA (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza (Dal 35' Firpo), De Jong, Lenglet; Dest (Dal 66' Trincao), Busquets (Dal 78' Braithwaite), Pedri (Dal 78' Pjanic), Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembélé (Dal 78 Moriba). All. Koeman

Arbitro: Taylor (ENG)

Gol: 30' rig. Mbappé (P), 37' Messi (B)

Ammoniti: Kurzawa, Mingueza, Lenglet, De Jong, Gueye, Paredes, Icardi

Note: al 48' del primo tempo Navas ha respinto un calcio di rigore a Messi.

Keylor Navas esulta dopo il rigore parato a Messi - PSG-Barcellona Champions League 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

19' - Gran parata stavolta di NAVAS. Dembele va via ancora a sinistra e spara in diagonale col mancino. Buona risposta in tuffo per portiere del PSG.

23' - TRAVERSA DEL BARCELLONA. DEST va via ancora a Kurzawa e da posizione defilata calcia col destro. NAVAS tocca, palla sulla traversa. Occasionissima qui.

28' - RIGORE PER IL PSG. Taylor richiamato dal VAR per un pestone di Lenglet a Icardi a centro area.

30' - MBAPPE! GOL! 1-0 PSG. Rigore perfetto, palla sotto la traversa, spiazzato Ter Stegen.

35' - Griezmann manda in porta DEMBELE, che peró con il piatto destro tutto solo tira centrale. Para NAVAS, ma errore qui.

37' - MESSI! GOL! CHE PRODEZZA! Riceva palla ai 25 metri e scarica una saetta di mezzo esterno all'incrocio. Che gol! 1-1.

45'+1' - KURZAWA stende Griezmann in area con un intervento folle. Taylor dá il rigore. Evidente il penalty. RIGORE PER IL BARCELLONA.

45'+3' - NAVAS PARA IL RIGORE DI MESSI. Ginocchio e traversa. Sbaglia il rigore il 10. Si resta 1-1.

61' - ERRORE DI MESSI. Jordi Alba lo manda in porta, ma a centro area MARQUINHOS si immola e salva tutto. Respinti i due tiri dell'argentino. Era un'ottima occasione.

69' - Ancora super NAVAS. Corner da sinistra, spizzata di BUSQUETS, ma Navas vola d'istinto e salva.

Il migliore

Keylor NAVAS - Nel primo tempo tiene in piedi il PSG. Para su Dembele, su Busquets e poi respinge col ginocchio il rigore di Messi. Bravo anche nel secondo tempo, sempre su Busquets.

Il peggiore

Layvin KURZAWA - Un disastro. Dest lo devasta, non entra mai in partita, poi stende con un intervento folle Griezmann e regala un rigore al Barcellona.

