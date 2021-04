PSG-Manchester City, semifinale d'andata della Champions League 2020/21, é terminata 1-2 a Parigi. La squadra di Guardiola ha avuto la meglio in questo primo round su quella di Pochettino. Vantaggio di Marquinhos nel corso della prima frazione, poi i citizens la ribaltano nella ripresa: tiro-cross di De Bruyne letto male da Navas e punizione di Mahrez (male la barriera). Una vittoria che rende la squadra inglese la grande favorita in vista della qualificazione alla finale. Padroni di casa in 10 nel finale per l'espulsione di Gueye, che ovviamente saltera il match di ritorno settimana prossima all'Etihad.

Il tabellino di PSG-Manchester City 1-2 (primo tempo 1-0)

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes (Dal 83' Herrera); Di Maria (Dal 80' Danilo), Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo (Dal 61' Zinchenko); De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. All. Guardiola

Arbitro: Brych (GER)

Gol: 15' Marquinhos (P), 64' De Bruyne (M), 71' Mahrez (M)

Ammoniti: Cancelo, Paredes, Neymar, De Bruyne

Note: al 77' espulso Gueye (P) per gioco pericoloso.

La cronaca in 5 momenti chiave

13' - Primo vero tiro del match! Corner, Mbappe apparecchia per FLORENZI che calcia. Respinto, poi palla a NEYMAR, doppia finta e mancino. EDERSON alza in corner.

15' - MARQUINHOS! GOL! 1-0 PSG! Corner di Di Maria e stacco sul primo palo perfetto di Marquinhos, che gira sul secondo palo. Imparabile.

42' - Grande occasione CITY. Errore in difesa del PSG, recupera Bernado Silva, che serve al limite FODEN. Sinistro del classe 2000, ma NAVAS respinge.

64' - DE BRUYNE! GOL! 1-1 City! Giro palla al limite e tiro-cross da fuori di De Bruyne. Navas dorme, palla che rimbalza e si insacca. Errore qui del portiere costaricano.

77' - GOL! MAHREZ! 1-2 City! Punizione perfetta dell'algerino, che passa attraversa la barriera (male qui) e beffa Navas.

Il migliore

Kevin DE BRUYNE – Anche in una serata in cui è meno preciso del solito, alla fine è ancora dai suoi piedi che risorge il City. Perché nel calcio, come nella vita, il talento da solo non basta: serve anche un pizzico di fortuna.

Il peggiore

Keylor NAVAS – Le squadre più forti del mondo e poi il gol che cambia la gara è un cross sbagliato. Contenti voi...

La statistica

Kevin De Bruyne è il quarto giocatore che ha segnato in tre gare consecutive di Champions League contro il PSG, dopo Lionel Messi, Marcus Rashford (3 ciascuno) e Neymar (4).

PSG-City, una semifinale da oltre 3 miliardi di euro

