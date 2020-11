C’era una volta il Santiago Bernabeu, con la sua mole troneggiante e il suo "miedo escenico" che, attraverso biglie e rimonte, portò il Real dentro la storia. E la storia dentro il Real. Gli stanno rifacendo il trucco, per questo hanno dirottato l’Inter a Valdebebas, che sta al Madrid come il salotto a un attico. Il caso vuole (si scrive sempre così, ma solo caso non è); il caso vuole, dicevo, che nella loro palestra i blancos abbiano perso, addirittura, con i bebè dello Shakhtar. E se a questo sfregio aggiungiamo il recupero tribolato di Moenchengladbach, da 0-2 a 2-2, la squadra di Zinedine Zidane è ultima in classifica, con 1 punto, e l’Inter penultima con 2, gli stessi del Borussia. Al comando, con 4, ci sono gli insospettabili brasilucraini di Donetsk. Un gruppo polveriera, un girone lotteria.

Champions League Lukaku non parte per Madrid: salta il Real 4 ORE FA

Real-Inter, dunque. Un classico. E uno spareggio in due rate. Gli spagnoli sono secondi in campionato, Antonio Conte ha vinto una, una sola, delle ultime sei partite (coppa inclusa). E non avrà, Romelu Lukaku, l’uomo attorno al quale gira tutto. Zizou, in compenso, ha recuperato Eden Hazard. Paradossalmente, Lukaku o non Lukaku, il problema dell’Inter non è l’attacco, a rete due volte anche con il Parma, per un totale di 15 gol. E’ la difesa (già 10 al passivo), la meno battuta della stagione scorsa. E’ l’equilibrio. Sia a Kiev sia a San Siro, sabato, nessun dubbio che l’Inter abbia dominato per lunghi tratti, senza però l’incisività che aiuta ad andare oltre i propri errori e le trappole del destino (traverse, rigori negati). Per diventare grandi, non si può non essere più forti degli episodi.

Conte: "Inter favorita sul Real Madrid? Fesserie"

Il calcio del Covid è uno sport "strano", in cui si segna come negli anni Cinquanta e dal quale sono stati espulsi i riferimenti canonici. In Germania Karim Benzema, con Sergio Ramos totem delle merengues, accusò Vinicius di remare contro. L'incendio sarebbe stato domato. Conte ha bisogno di un Lau-Toro all’altezza dei suoi attributi e non, banalmente, dei nostri aggettivi. In assenza di Lukaku, prezioso potrebbe rivelarsi l’impiego di Alexis Sanchez (che ha preso parte alla rifinitura ma solo all'ultimo si capirà se giocherà dal 1'), un altro che, come Arturo Vidal, adora la polvere da sparo, e di stelle, sollevata da questi derby.

Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Real ne diede tre al Barça che, allo Stadium, avrebbe poi mortificato la Juventus dei nove scudetti. Il crollo del fattore campo è nei numeri, non solo o non tanto nei sentimenti. Luka Modric ha ripreso in pugno le redini del centrocampo. Casemiro rimane il perno di una impalcatura che tende a sbilanciarsi, anche se i cinque gol beccati in Europa hanno agevolato il lavoro riparatorio del mister. Mi prenoto per il duello fra Marcelo e Achraf Hakimi, ex di turno. La doppia sfida resta aperta, Real e Inter sono a caccia di certezze che il calendario ancora nasconde, per quanto gli indizi sui rispettivi fronti non vadano trascurati.

Di sicuro, mai e poi mai i duellanti avrebbero immaginato di dover disputare due "playoff" di Champions già a novembre. E’ una tensione che potrebbe influire sull’esito. Pronostico per domani: Real-Inter 1-1.

Lautaro: "Oggi felice all'Inter, ma un domani non lo so"

Champions League Real Madrid: Militao positivo al Covid, niente Inter 6 ORE FA