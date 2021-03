Calcio

Real Madrid-Atalanta, Gasperini in conferenza: "Da presentuosi pensare di batterli a tutti i costi"

CHAMPIONS LEAGUE - Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, che mette in palio un posto per i quarti di finale ci tiene a chiarire un concetto: "Non possiamo pensare di battere il Real a tutti i costi, è abbastanza presuntuoso. Vogliamo fare la miglior gara, spero sia sufficiente contro una squadra tra le più titolate".

