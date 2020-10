Si ferma Carvajal. Il terzino destro del Real Madrid ha accusato una lesione al legamento laterale interno del ginocchio destro. Non un infortunio da poco, dunque: non si è ancora a conoscenza del calendario delle partite di Champions League, ma i due match contro l'Inter sembrano comunque a rischio. Questo il comunicato dei Blancos: "A seguito dei test effettuati oggi sul nostro giocatore Dani Carvajal, è stata diagnosticata una lesione al legamento laterale interno del ginocchio destro. In attesa di evoluzione".