Nuova defezione importante per il Real Madrid che mercoledì prossimo 25 novembre affronterà l'Inter per la sfida da dentro o fuori di Champions League: dopo Sergio Ramos (infortunio con la Spagna) i Merengues perdono anche l'attaccante Luka Jovic, alle prese con il Coronavirus. Il serbo era in crescita di condizione e lo aveva dimostrato negli ultimi impegni internazionali.

L'ex punta dell'Eintracht Francoforte è rimasto vittima del focolaio di contagi in seno alla Nazionale serba assieme a Kolarov e Milinkovic-Savic, anch'essi in isolamento.

Quanto a Eder Militao, Eden Hazard e Casemiro, sono tutti tornati negativi e quindi disponibili per scendere in campo, sia per la trasferta di Villarreal che contro l'Inter in Champions.