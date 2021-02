Ennesimo infortunio per Eden Hazard che rischia di dover dare forfait per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta in programma il prossimo 24 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo. L'attaccante belga del Real Madrid è infatti alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto a saltare la seduta di allenamento di martedì. Il club spagnolo non ha specificato i tempi di recupero, ma difficilmente Hazard tornerà a disposizione di Zinedine Zidane prima di una ventina di giorni.