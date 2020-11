" Se firmerei per il pareggio? Non firmerei un risultato prima di una partita. Si tratta di avere una nostra fisionomia e una nostra idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real, ma vogliamo giocarci le nostre carte, poi che vinca il migliore ". Così ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte inquadra la delicatissima sfida che vedrà protagonista la sua Inter martedì sera in Champions League a Valdebebas contro il Real Madrid di Zinedine Zidane .

" Non posso dirlo. Posso dire che oggi (lunedì, ndr) è tornato per la prima volta a fare allenamento, quindi tirate voi le somme ".

"Domanda difficile, bisogna continuare a lavorare in allenamento, bisogna continuare a creare situazioni, produrre tanti tiri, e fare meglio in zona gol. Ho parlato di cattiveria, ma non vale solo per gli attaccanti ma per tutti quanti. L'anno scorso abbiamo segnato tanti gol, 113, e abbiamo iniziato anche questa stagione segnandone tanti. La proporzione tra quello che creiamo e quello che raccogliamo è però sbilanciata. Facciamo tanti gol ma potrebbero essere ancora di più. Ci stiamo allenando portando tutti i giocatori ad essere coinvolti nella fase offensiva".