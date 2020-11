"Nel bene e nel male questa è la mia Inter e penso che ci vogliano anche questi step di crescita. Non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partita e a rimontare due gol che sono stati due regali nostri". Così, ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte commenta la sconfitta per 3-2 dei nerazzurri sul campo del Real Madrid, un ko che complica il cammino nel girone relegando Handanovic e compagni all'ultimo posto. "Abbiamo anche avuto l'occasione di fare il 3-2 e poi abbiamo preso il terzo gol - prosegue Conte -. I risultati non premiano, ma vedo una squadra in crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista".

Champions League Real Madrid-Inter 3-2, pagelle: disastro Hakimi UN' ORA FA

Gli errori sui gol

"Sul gol di Benzema c'era fallo di Mendy su Hakimi. La rete di Sergio Ramos? In quelle situazioni serve una marcatura ferrea e decisa, i ragazzi devono capire che i dettagli spostano".

Sul discorso qualificazione

"Ci sono ancora 3 partite da giocare e 9 punti in palio. Sapevamo che questo era il girone più difficile di tutta la Champions League e noi faremo di tutto per passare il turno".

Handanovic: "Dobbiamo essere più cattivi"

Samir Handanovic ai microfoni di Sportmediaset: "Abbiamo fatto un'ottima gara ma con degli errori, e chi ne fa meno vince. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo sfruttato le occasioni. In campo avevamo anche la percezione di vincere, peccato. A volte questa squadra gioca bene, ma si compiace troppo. Dobbiamo essere più cattivi e portare via punti, dobbiamo sfruttare meglio quello che creiamo".

Lautaro: "Devo continuare a lavorare a testa bassa"

Lautaro Martinez ai microfoni di Sportmediaset: "Un attaccante deve fare gol e lavorare per la squadra. Devo continuare a lavorare senza parole, a testa bassa. Per quanto riguarda la squadra, dobbiamo continuare a lavorare, adesso dobbiamo pensare alla Serie A. Abbiamo davanti una partita molto difficile (contro l'Atalanta, ndr), poi ci sarà la sosta per le Nazionali ma quando torneremo scenderemo in campo con obiettivi chiari".

Conte: "Vi racconto lo Zidane uomo"

Champions League Inter, ora si fa dura: 3-2 Real Madrid UN' ORA FA