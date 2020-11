Real Madrid-Inter si giocherà martedì 3 novembre allo Stadio Alfredo di Stefano di Madrid (Spagna). Calcio d'inizio alle 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite). La partita sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5 (numero 5 e 505 HD del digitale terrestre). Il match sarà anche in streaming su SkyGo e NowTv per gli abbonati di Sky.