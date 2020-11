Eder Militao salta Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì sera alle 21 a Valdebebas. Il 22enne difensore brasiliano ex Porto, infatti, è risultato positivo al Covid-19 come comunicato ufficialmente dal Real Madrid in una nota. Militao, il cui inizio di stagione è stato condizionato da un infortunio, era stato schierato titolare da Zidane al centro della difesa nell'ultimo match di Liga vinto 4-1 dai Blancos contro l'Huesca.