"Mi ricordo bene di Gasperini, allenava la Primavera quando io ero alla Juventus. Anche allora faceva un buon lavoro, non mi sorprende. L'Atalanta è una squadra speciale e sarà una bella partita". Zinedine Zidane inquadra così, ai microfoni di Sky, Atalanta-Real Madrid, match d'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Le merengues si presentano all'appuntamento con una squadra decimata dagli infortuni, ma Zizou non fa drammi e non cerca alibi: "Sappiamo gli infortunati che abbiamo, giocheremo con quelli che sono qui e sappiamo contro chi giochiamo. Sarà difficile, ma come sempre sarà una bella gara di Champions e dobbiamo fare bene".