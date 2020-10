Robert Lewandowski miglior giocatore UEFA per la stagione 2019-20. L'attaccante del Bayern Monaco è stato premiato in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League. Un riconoscimento annunciato: il polacco ha trascinato i bavaresi alla conquista del Triplete e sarebbe stato il favorito anche per il Pallone d'Oro, non assegnato a causa dell'emergenza Coronavirus. Lewandowski ha battuto la concorreza di Manuel Neuer, compagno al Bayern, e di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City.