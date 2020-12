Tre positivi al Covid nel Bruges. Parliamo di Ruud Vormer, Siebe Schrijvers e Ethan Horvath, tutti e tre in trasferta a Roma per lo spareggio Champions contro la Lazio per la qualificazione agli ottavi di Champions. Schrijvers e Horvath sono rimasti in panchina, ma Vormer - il capitano della squadra belga - ha giocato gli interi 90 minuti, realizzando inoltre il gol del momentaneo 1-1 e servendo la palla del 2-2 a Hans Vanaken. Insomma, è stato nel vivo del gioco...