Calvario finito, l'Inter ritrova Alessandro Bastoni. Il difensore classe '99 è risultato positivo anche al secondo tampone effettuato nelle ultime ore dopo che, nelle ultime settimane, era stato costretto allo stop in seguito alla sua positività al coronavirus. A dare la buona notizia è stato lo stesso giocatore attraverso i propri canali social, dimostrandosi impaziente di tornare in campo per tornare a supportare la causa nerazzurra.