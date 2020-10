SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dôdo, Khocholava (dal 62' Matviyenko), Bondar, Kornilenko; Marlos (dall'88' Patrick), Maycon; Tetê, Marcos Antonio, Solomon; Dentinho (dal 15' Taison). All . Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio (dall'80' Darmian), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal (dal 79' Eriksen), Young (dal 85' Pinamonti); Barella; Lukaku, Lautaro (dal 72' Perisic). All . Conte

16’ TRAVERSA DI BARELLA - Vidal manda in porta Lukaku, che si libera di fisico e calcia: Trubin chiude bene lo specchio. Il belga scarica per l'ex Cagliari che calcia dal limite: traversa.

22’ LUKAKU A UN PASSO DAL GOL - Ora iniziano a essere tante le occasioni per l'Inter: angolo di Vidal dalla sinistra, il belga anticipa anche D'Ambrosio e manda sul fondo di nulla.

24’ LAUTARO PERICOLOSO - Altra occasionissima: Brozovic illumina per l'argentino, che con il petto supera Trubin ma si defila troppo. Bravo Bondar a non concedere spazio, conclusione sul fondo sporca del Toro.

77' LUKAKU A TERRA IN AREA - Hakimi fa la sponda per il belga, che fa rimbalzare il pallone e al momento di calciare finisce giù dopo contatto con Bondar: non c'è nulla.