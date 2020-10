Lo Shakhtar Donetsk non ha vinto nei tre precedenti incontri contro l'Inter in tutte le competizioni (1p 2s).

L'Inter non ha mai perso contro rivali ucraine in tutte le competizioni europee (sei vittorie e tre pareggi), vincendo le ultime quattro partite di fila.

Lo Shakhtar Donetsk non vince in casa in UEFA Champions League dalla vittoria per 2-1 contro la Roma nel febbraio 2018.