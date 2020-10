Young titolare sulla corsia di sinistra a centrocampo con Hakimi che riprende posto dal primo minuto sulla destra. Linea difensiva composta da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni con Barella trequartista alle spalle della coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Dovrebbe scendere in campo così l'Inter, impegnata alle 18.55 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del Girone B di Champions League. La novità più importante è il ritorno in squadra di Young, fermo nelle scorse settimane a causa della positività al Covid-19. A completare il reparto di centrocampo dovrebbero essere Brozovic e Vidal. Panchina per Eriksen.