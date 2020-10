Ad Aleksander Ceferin non piace la Superlega, non piace chi l'ha pensata e non piace come sarebbe strutturata. Emerge questo dall'ultimo intervento del capo UEFA, che ci ha tenuto a ribadire come l'idea di un super campionato europeo sia pericoloso per il calcio.

"E' una invenzione italiana, non è una nostra proposta anche perché sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere di più degli altri, ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, ucciderebbe il calcio e sono fortemente contrario".

Calcio Gravina a FIFA e UEFA: "Abbassiamo gli stipendi" 6 ORE FA

Contrario anche all'idea di un nuovo stop dei campionati e di un possibile ulteriore rinvio dell'Europeo del 2021.

"Dobbiamo essere ottimisti. Concluderemo i campionati e giocheremo l'Europeo, vedremo se con o senza spettatori. Sono sicuro che non si ripeterà una nuova emergenza. Il nostro protocollo sanitario funziona e avere 13 calciatori a disposizione per una partita è un numero molto stretto, è vero, ma i problemi sono altri: gli stadi vuoti, la quarantena, i test praticamente ogni giorno. L'alternativa è chiudere tutto, ma il mondo non si può fermare".

Infine un commento sull'utilizzo del VAR.

"In alcune leghe il gioco viene troppo spezzettato e non è positivo per il calcio. Per me ci sono seri dubbi su come interpretare il fallo di mano, sul fuorigioco di uno o due centimetri e sul portiere che durante il calcio di rigore viene sanzionato se oltrepassa la linea di porta di pochi centimetri".

Ceferin: "VAR? Non si torna indietro, ma la linea del fuorigioco deve essere più spessa"

Champions League Chi è Pedri, il 17enne che si è preso il Barcellona 39 MINUTI FA