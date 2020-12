Da quest’oggi e fino al prossimo mercoledì 6 gennaio 2021 tutti gli appassionati di calcio avranno la possibilità di selezionare la Squadra dell’Anno UEFA 2020. Tutti i fan potranno scegliere tra un elenco di 50 giocatori e compilare il loro undici al seguente lìnk . Per la prima volta si potrà compilare anche il best 11 femminile e per entrambe le formazioni si potrà scegliere fra 50 candidati: 5 portieri, 15 difensori, 15 centrocampisti e 15 attaccanti .

I rappresentanti della Serie A in totale invece sono 9: tre elementi di Atalanta e Inter, due dell’Inter e il già citato Immobile per la Lazio. Tra i calciatori orobici selezionati troviamo capitan Papu Gomez, Josip Ilicic e l’olandese Hans Hateboer. Tra i giocatori interisti oltre a Barella c’è Romelu Lukaku e il difensore Stefan De Vrij mentre, gli unici rappresentanti, della squadra campione d’Italia sono Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Per CR7 si tratta della 17esima presenza consecutiva fra i candidati. Il fuoriclasse portoghese detiene il record di apparizioni nel team of the year con 14 presenze. Di seguito l’elenco completo di tutti i presenti.