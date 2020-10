Con ancora negli occhi lo sfavillante successo per 4-0 sul campo del Midtjyllnd, l'Atalanta torna in campo contro l'Ajax per la seconda giornata del Girone D di Champions League. In mezzo c'è stato il passo falso in campionato contro la Sampdoria e, per non ricadere negli stessi errori, Gasperini risfodera i titolarissimi.