Calcio

Alessandro Bastoni presenta Liverpool-Inter: "Chi ha paura deve cambiare mestiere"

CHAMPIONS LEAGUE - Il difensore nerazzurro si troverà a sfidare il tridente micidiale Salah, Diogo Jota, Mané ma non vuole sentire parlare di timori reverenziali: "Non vedo l'ora che sia domani sera per scendere in campo, chi ha paura meglio cambi mestiere".

00:00:20, un' ora fa