Calcio

Allegri: "Champions è come il miele: quando arriva, tornano tutti disponibili"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della partita di Serie A con la Sampdoria, facendo il punto sugli infortuni anche in ottica Champions. C'è ottimismo in casa Juve, infatti Allegri fa la battuta: "La Champions è come il miele, quando arriva tornano tutti disponibili".

00:00:46, 36 minuti fa