Allegri dopo Villarreal-Juve: "Rimpianti per gol preso in quel modo, al ritorno sarà una finale"

CHAMPIONS LEAGUE - Massimiliano Allegri analizza così l'1-1 maturato nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League al Madrigal contro il Villarreal: "Al ritorno ci attende una finale da vincere, ci vorranno pazienza e tecnica, sappiamo chi andiamo ad affrontare. Spiace per il gol preso in un momento dove la gara scivolava via".

00:00:41, un' ora fa