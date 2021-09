Calcio

Allegri: "Premio vittoria Champions League nel contratto? Ce l'ho, desiderio è arrivare in finale"

CHAMPIONS LEAGUE - Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Chelsea svela perché lui e i suoi ragazzi devono avere la voglia di puntare ad obiettivi ambiziosi: "Dire 'passiamo il girone e poi vediamo', niente... il desiderio nostro è arrivare in finale. Non so se ci arriveremo ma è un obiettivo da andare a prendere come lo Scudetto. Per stare in una big serve ambizione".

00:02:02, 12 minuti fa