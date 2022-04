Calcio

Ancelotti dopo Real Madrid-Chelsea: "Più soffriamo e andiamo avanti, più io sono contento"

CHAMPIONS LEAGUE - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, prova a spiegare così la magia che ha permesso ai Blancos di acciuffare la 10ª semifinale in 12 anni: "In questo stadio si crea un'atmosfera magica e non ci arrendiamo mai per questo con il Real non è mai finita. E io sono contento di ottenere simili risultati soffrendo" (Video Courtesy UEFA)

00:00:44, un' ora fa