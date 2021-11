Atalanta-Manchester United: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All.: Gasperini.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All.: Solskjaer.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia).

La partita in diretta tv e in live streaming

Atalanta-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 del satellite) e Sky Sport (canale 253). In streaming il match sarà disponibile in diretta su Now e su Mediaset Infinity: entrambe le applicazioni sono scaricabili su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android.

Le statistiche dell'Atalanta (dati Opta)

L'Atalanta ha vinto solo una delle 5 partite disputate in Champions League contro squadre inglesi (un pareggio e 3 sconfitte il bilancio delle altre): l'unico successo è quello della scorsa stagione sul campo del Liverpool.

La Dea ospita per la quarta volta una squadra inglese in Europa: il bilancio finora è in perfetto equilibrio (una vittoria, un pareggio e una sconfitta). Prima del Manchester United hanno giocato a Bergamo l'Everton, il Manchester City e il Liverpool, tutte a partire dalla stagione 2017-18.

L'Atalanta ha perso 2 delle ultime 8 partite casalinghe disputate in Champions League e nell'ultima apparizione al Gewiss Stadium ha battuto 1-0 gli svizzeri dello Young Boys. La Dea è riuscita a vincere due partite di fila in casa nella competizione solo nella stagione 2019-20 (contro Dinamo Zagabria e Valencia).

Dall'inizio della scorsa stagione, Duvan Zapata ha preso parte attivamente a 3 dei 4 gol messi a segno dall'Atalanta in casa in Champions. Il colombiano segnò una doppietta all'Ajax nell'ottobre 2020 e fornì l'assist a Pessina per il successo sullo Young Boys quest'anno.

