Atalanta-Villarreal, Gasperini: "Passaggio agli ottavi era alla portata, peccato"

CHAMPIONS LEAGUE - Gian Piero Gasperini non nasconde la propria amarezza per l'eliminazione contro il Villarreal maturata dopo una sconfitta per 3-2 che condanna l'Atalanta alla "retrocessione" in Europa League: "C’è rammarico, perché siamo usciti in una partita che era alla nostra portata, pagati a caro prezzo errori tecnici che solitamente non facciamo".

00:01:40, un' ora fa