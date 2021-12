Atalanta-Villarreal è stata rinviata per neve: la partita, valida per la sesta e ultima giornata del Girone F di Champions League, non si è potuta disputare a causa della copiosa nevicata che si è abbattuta su Bergamo poco prima del calcio d'inizio e che ha reso impraticabile il terreno di gioco del Gewiss Stadium. L'arbitro inglese Anthony Taylor, dopo avere effettuato un paio di sopralluoghi, non ha potuto fare altro che prendere atto dell'impossibilità di giocare. La partita sarà recuperata nella giornata di giovedì 9 dicembre con calcio d'inizio alle ore 16.30.

Ad

Champions League Atalanta-Villarreal, le ufficiali: trio Pessina-Ilicic-Zapata 2 ORE FA

Gasperini: "Non si può ridurre tutto quello fatto a vincere un titolo"

Champions League 5 domande ad Atalanta-Villarreal: le risposte di Eurosport Spagna 7 ORE FA