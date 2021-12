L'Atalanta si gioca tutto contro il Villarreal al Gewiss Stadium nel match valido per la sesta e ultima giornata del Girone F di Champions League. Si gioca mercoledì 8 dicembre con calcio d'inizio alle ore 21. La Dea ha un solo risultato a disposizione per centrare la qualificazione agli ottavi di finale : la vittoria. In caso di successo, infatti, i bergamaschi scavalcherebbero gli spagnoli in classifica e conquisterebbero aritmeticamente il secondo posto indipendentemente dal risultato dell'altro match di giornata tra Manchester United e Young Boys. La sfida di andata, giocata al Madrigal il 14 settembre scorso, si era chiusa sul punteggio di 2-2. L'Atalanta si presenta alla sfida forte del pesante successo per 3-2 sul Napoli al Maradona in campionato sabato sera.

Atalanta-Villarreal: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1) - Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.

VILLARREAL (4-4-2) - Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma. All.: Emery.

José Luis Palomino e Gerard Moreno durante Villarreal-Atalanta - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La partita in diretta tv e in live streaming

Atalanta-Villarreal sarà trasmessa diretta su Amazon Prime Video. Sarà possibile seguire la partita attraverso l'apposita app su smart tv o su tutti i dispositivi mobili Android e iOS, oppure su pc e collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Le statistiche di Atalanta-Villarreal (dati Opta)

Le partite che vedono affrontarsi l'Atalanta e squadre spagnole regalano sempre tanti gol: 21 finora nei 5 precedenti e in un solo incontro la Dea è rimasta a secco (nello 0-1 contro il Real Madrid lo scorso febbraio nell'andata degli ottavi di finale di Champions).

Il Villarreal ha vinto solo una delle sue ultime 8 partite giocate in Italia nelle coppe europee: 0-1 all'Olimpico contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2016-17.

Duvan Zapata ha trovato la via del gol nelle ultime 2 partite dell'Atalanta in Champions. Se si ripetesse anche col Villarreal diventerebbe il primo giocatore della Dea ad andare a segno per tre partite di fila in questa competizione e il secondo giocatore colombiano a riuscirci in assoluto dopo Radamel Falcao con il Monaco nel dicembre 2017.

L'Atalanta è andata a segno con 9 giocatori diversi in Champions League quest'anno, record ex aequo con Chelsea e Manchester City.

