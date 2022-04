Atletico Madrid-Manchester City, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League , ha avuto una coda rovente. Le immagini di Prime Video, infatti, hanno mostrato un principio di rissa tra i giocatori delle due squadre scoppiato nel tunnel degli spogliatoi del Wanda Metropolitano. Subito dopo il triplice fischio finale dell'arbitro tedesco Siebert, arrivato dopo 12 minuti di recupero, le due squadre si sono intrattenute sul terreno di gioco per raccogliere l'applauso delle rispettive tifoserie. Poi, una volta lasciato il campo, il parapiglia che ha visto protagonista diversi giocatori. Per riportare la calma si è reso necessario l'intervento della polizia.

Le ricostruzioni di Prime Video e Marca

Secondo la ricostruzione di Prime Video a fine partita, la rissa nel tunnel degli spogliatoi del Wanda Metropolitano avrebbe avuto un prologo in campo con il durissimo confronto tra Savic e Grealish, con lo spagnolo che ha preso per i capelli il giocatore inglese del Manchester City. Diversa la versione del quotidiano spagnolo Marca secondo cui i protagonisti del caos sarebbero stati Savic, Hermoso, il ds dell'Atletico Andrea Berta e alcuni giocatori del City: i delegati Uefa presenti a Madrid avrebbero richiesto l'intervento degli agenti di polizia per riportare la calma. Dopo qualche minuto gli animi si sono rasserenati.

