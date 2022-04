Il Villarreal si prende i titoli dei giornali e non potrebbe essere altrimenti: dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, Unai Emery. “Abbiamo perso la qualificazione nella partita d'andata” – ha cercato di spiegare Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern già indicato da molti come principale responsabile della débacle dei bavaresi. “Semplicemente non c'eravamo ed è per questo che abbiamo perso, non abbiamo scusanti. Li abbiamo visti all'andata, ma anche nella partita contro la Juventus”. e non potrebbe essere altrimenti: dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, anche il Bayern Monaco – una delle squadre indicate da tutti quale possibile finalista o addirittura trionfatrice in Champions League – cade sotto i colpi della squadra terribile di– ha cercato di spiegare, tecnico del Bayern già indicato da molti come principale responsabile della débacle dei bavaresi.

Squadra poco brillante, modulo e formazione poco centrata, forse anche un filo di arroganza di troppo: proviamo ad approfondire le cause di questa uscita prematura del Bayern, grazie al supporto del nostro collega di Eurosport Germania, Marc Hlusiak.

“In generale, il Bayern è attualmente in una fase in cui non trasuda il solito predominio. Nemmeno in Bundesliga. Contro il Villarreal avresti dovuto comunque andare avanti. Il Bayern non è riuscito a servire Lewandowski correttamente in entrambe le partite: ha segnato un gol, ma a dire il vero era praticamente fuori dai giochi. A Villarreal i bavaresi hanno passato davvero una brutta serata e il fatto di non averla saputa ribaltare all’Allianz è sintomo che c’è qualcosa che non funziona”

Julian Nagelsmann Credit Foto Getty Images

Modulo e giocatori

“La difesa a tre non è efficace come dovrebbe essere. Idealmente, il Bayern ha recuperato un Alphonso Davies in forma in campo, anche sull’1-1 di martedì ha le sue colpe. Con lui sulla fascia, il Bayern è molto più efficace. Inoltre, Sané non è al meglio in questo momento”

Campagna acquisti Villarreal stagione 2021-22: 33 milioni di euro (fonte Salary Sport)

Pervis Estupiñán (Watford) 16,40 milioni di euro Francis Coquelin (Valencia) 6,5 milioni Gero Rulli (Real Sociedad) 5 milioni Takefusa Kubo (Real Madrid) 2,5 milioni (prestito) Jorge Cuenca (Barcellona) 2,5 milioni (prestito) Dani Parejo (Valencia) 0 Mario González (Clermont) 0 Juan Foyth (Tottenham) 0

Una delusione enorme

Il Bayern certamente non si aspetta di vincere la Champions tutti gli anni, ma uscire così può far male: “Il risultato fa male soprattutto perché sei stato eliminato nei quarti di finale contro la squadra apparentemente meno quotata. Come ho detto prima: un colpo enorme”.

Tecnico in bilico?

Per ora non si parla di esoneri in casa Bayern. “Nagelsmann non deve temere per il suo lavoro, assolutamente no. Ma il suo primo anno viene ora convertito in un anno di apprendistato. È stato eliminato all'inizio della Coppa di Germania e ora anche in Champions League. Il periodo di grazia è definitivamente finito, non ci sono più scuse. Dal prossimo anno la pressione su di lui sarà maggiore e si guarderanno molto più da vicino gli "errori".

I Top 10 stipendi del Bayern Monaco (fonte Salary Sport)

Robert Lewandowski 20,5 milioni di euro Manuel Neuer 18,5 Joshua Kimmich 18,5 Thomas Müller 18,5 Leroy Sané 17,5 Lucas Hernández 12,3 Leon Goretzka 12,3 Dayot Upamecano 8,2 Kingsley Coman 8,2 Benjamin Pavard 7,2

Il futuro di Lewandowski

Nelle ultime settimane si è parlato dell'attaccante polacco in uscita verso Barcellona: solo voci? "Il Bayern deve essere chiaro se vuole sfruttare l'estate per apportare grandi cambiamenti alla rosa. Lewandowski dovrebbe davvero andarsene, avrebbe senso ricostruire più ampiamente o no? La priorità al momento è mantenere Müller, Neuer e Lewandowski. Sono i pilastri più importanti (insieme a Kimmich) del Bayern. Se ci riescono la squadra dovrebbe essere rafforzata in modo selettivo. Sulle fasce, poi un centrale di difesa e un terzino destro, su tutti."

