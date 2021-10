Alla fine la spuntano i più forti. Nella splendida cornice dell'Estadio da Luz di Lisbona il Bayern Monaco, grazie a una ripresa da urlo, regola 4-0 il Benfica e resta al comando del gruppo E al punteggio pieno. I padroni di casa reggono un tempo, poi a decidere il match la doppietta di uno scatenato Leroy Sanè e il solito gol di Lewandowski, terminale perfetto di una squadra che al momento non mostra alcun punto debole. Per gli uomini di Nagelsmann sono 9 i punti in 3 partite, con 0 reti subite e 12 gol fatti: un rendimento spaventoso che conferma come tra le indiscusse favorite ad arrivare in fondo in questa Champions non possano non esserci anche i bavaresi.

Il tabellino

BENFICA - BAYERN MONACO 0-4

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Mario, Weigl; Almeida (40' Goncalves), Yaremchuck (76' Everton), Nunez (81' Ramos), Silva (80' Pizzi). All.: Jesus.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Pavard (66' Gnabry), Upamecano, Sule, Hernandez (86' Richards); Kimmich, Sabitzer (86' Tolisso); Sané, Muller (77' Stanisic), Coman (86 Musiala); Lewandowski. All.: Nagelsmann.

ARBITRO: O. Hategan

GOL: 70' Sanè, 80' Everton (AG), 82' Lewandowski, 84' Sanè

ASSIST: 82' Sanè, 84' Stanisic

AMMONITI: 45' Otamendi, 51' Joao Mario, 57' Upamecano, 59' Hernandez

ESPULSI: -

NOTE: Recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

55' - NEUEEEERRRR!!! ALTRO MIRACOLO A SALVARE IL BAYERN!! Spettacolare conclusione di interno sinistro di Goncalves, servito alla perfezione da Rafa Silva: l'estremo difensore tedesco vola e alza in corner!!

70' - SANEEEEEEEEEEE!!! SANEEEEEEE!!! PUNIZIONE FANTASTICA, BAYERN AVANTI!!! L'ha calciata magnificamente l'ex Manchester City, Vlachodimos non può arrivare sulla splendida traiettoria a giro disegnata dai 25 metri. Bavaresi avanti al da Luz!

80' - AUTOGOL DI EVERTON!!! IL BAYERN METTE LA FRECCIA!!! E' 2 A 0!!! Scappano i bavaresi grazie al perfetto inserimento di Gnabry: l'esterno tedesco mette dentro un pallone molto forte che rimbalza addosso al nuovo entrato del Benfica e finisce alle spalle di Vlachodimos!!

82' - GOOOOOOL!!! GOOOOL DEL BAYERNNN!! LA CHIUDE LEWANDOWSKIIII!!! Altra straordinaria azione dalla destra di Gnabry, palla messa dentro che finisce sui piedi di Sanè che, con grande altruismo, serve Lewandowski. Il polacco la spinge dentro a porta vuota, partita chiusa!!!

84' - ED E' RETEEEEEE!! ANCORA BAYERN, ANCORA SANEEEEEEE!!! Altra azione di Gnabry, devastante dal suo ingresso in campo: palla messa dentro ed è ancora Sanè a raccogliere e a spingere il pallone in porta, firmando la sua doppietta personale.

