Non avevamo ancora finito di rifarci gli occhi e aggiornare le statistiche dopo la tripletta lampo di Lewandowski in Bayern Monaco-Salisburgo 7-1, che la due giorni di Champions League ci ha regalato un altro exploit memorabile. Con le sue 3 reti in 17 minuti, Karim Benzema ha messo in ginocchio il PSG e ha preso per mano il Real Madrid, rianimandolo e portandolo ai quarti di finale dopo un'impresa dai contorni epici. La pesantissima tripletta al Bernabeu ha consentito a Karim The Dream di centrare una serie di primati da urlo, che fanno di lui senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori al mondo, a dispetto del risicato quarto posto nell'ultima classifica del Pallone d'Oro.

E a proposito di Lewandowski, il francese e il polacco sono accomunati da una statistica che definire impressionante è riduttivo. Sono gli unici due giocatori dei Top 5 campionati d'Europa che hanno preso parte attivamente ad almeno 40 gol dei rispettivi club: 42 reti e 4 assist per Lewandowski con il Bayern Monaco, 28 gol e 12 assist per Benzema con il Real Madrid. Vediamo ora nel dettaglio cosa ha significato, per Benzema, la tripletta del Bernabeu in una notte che i Blancos ricorderanno a lungo.

Tutti i record di Karim Benzema

Benzema è innanzitutto salito sul podio dei migliori bomber di tutti i tempi nella storia del Real Madrid: il francese è a quota 309, si è lasciato alle spalle Alfredo Di Stefano (308) e può mettere nel mirino il secondo posto di Raul (323). In vetta - irraggiungibile - c'è Cristiano Ronaldo a quota 450.

Karim The Dream è diventato il quarto giocatore nella storia della Champions League a segnare una tripletta decisiva per il passaggio del turno. Prima di lui ci erano riusciti solo Robin Van Persie (in Manchester United-Olympiacos 3-0 nel 2014), Cristiano Ronaldo (nel 2016 in Real Madrid-Wolfsburg e nel 2019 in Juventus-Atletico Madrid) e Lucas Moura (in Ajax-Tottenham 2-3 nel 2019).

Lo show del Bernabeu consegna a Benzema anche lo scettro di triplettista più anziano di sempre in Champions, a 34 anni e 80 giorni. Al secondo posto c'è Olivier Giroud (34 anni e 63 giorni in Siviglia-Chelsea 0-4 nel 2020), mentre sul gradino più basso di questo speciale podio troviamo Cristiano Ronaldo (34 anni e 35 giorni in Juventus-Atletico Madrid 3-0 nel 2019).

Benzema non aveva mai segnato così tanto in Champions League con la maglia del Real Madrid: quest'anno il suo score è di 8 gol in 7 partite, il suo record precedente era di 7 reti in 11 presenze (stagione 2011-12).

Benzema è il primo giocatore nella storia della Champions League a rifilare una tripletta al PSG in un match a eliminazione diretta.

C'è un Benzema prima e dopo Cristiano Ronaldo

Per tanti anni Karim Benzema è stato considerato il partner ideale di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Attaccante di livello mondiale, certamente, ma costretto suo malgrado a vivere all'ombra di CR7, il numero uno in campo e nello spogliatoio, il numero uno, il re. Dopo l'addio ai Blancos del portoghese, lo scenario è cambiato: Benzema è diventato la stella del Real Madrid, il leader, e ha dimostrato di saper portare sulle proprie spalle tutto il peso di questa enorme responsabilità. Un dato su tutti rende l'idea: senza Ronaldo in squadra, ovvero dall'estate 2018 in poi, Benzema ha raggiunto 3 volte su 4 il traguardo dei 30 gol stagionali, mentre nelle precedenti 9 annate c'era riuscito solo una volta (32 nel 2011-12). Leggendo i numeri si scopre che il rendimento dei due, così come i trofei messi in bacheca, sono sostanzialmente simili. La separazione da Ronaldo, di fatto, non ha affatto penalizzato Benzema. Al contrario, gli ha consentito di esplodere in maniera ancora più fragorosa.

Benzema e CR7: numeri a confronto dal 2018 in poi

Giocatore Gol + assist (presenze) Karim Benzema 117 + 43 (180) Cristiano Ronaldo 116 + 25 (164)



Cosa ha vinto Benzema dopo l'addio di CR7 al Real Madrid

1 Liga

1 Mondiale per club

2 Supercoppe di Spagna

Cosa ha vinto Ronaldo dopo avere lasciato il Real Madrid

2 Scudetti

1 Coppa Italia

2 Supercoppe italiane

