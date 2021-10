Calcio

Calcio Champions League Apre la Dea, chiude Cristiano Ronaldo: Manchester United-Atalanta, la lavagna tattica

CHAMPIONS LEAGUE - La lavagna tattica di Manchester United-Atalanta, scoppiettante match della terza giornata della fase a gironi di Champions League. La Dea sogna per un tempo, poi Solskjaer aggiusta la formazione e la spinta di Old Trafford unita all'istinto del killer di Cristiano Ronaldo - ormai col posto fisso da attaccante centrale in Inghilterra - fanno il resto.

00:02:00, 2 ore fa