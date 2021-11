Calcio

Calcio, Champions League, Bonucci: "La Juventus non merita certe sconfitte"

CHAMPIONS LEAGUE - Il difensore bianconero non è certamente soddisfatto dopo lo 0-4 in casa del Chelsea: "Loro andavano più di noi, è mancata un pizzico di cattiveria in più."

00:01:38, un' ora fa