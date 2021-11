Real Madrid serve un Karim Benzema letale e inarrestabile sotto porta. Con la doppietta che vale il 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk, "The Dream" arriva a 63 gol in Champions con la maglia dei Blancos e firma il 1000° gol del Real nella competizione (Coppa Campioni inclusa). Non male per l'uomo in più a disposizione di Carlo Ancelotti in questa prima parte di stagione. L'ex-allenatore dell'Everton deve però anche fare i conti con un collettivo che a volte si rilassa troppo, specchiandosi nel proprio talento - vero Vinicius? - e che disputa una partita decisamente diversa rispetto al camiseta blanca per Casemiro, la scena se la prende quasi tutta il bomber francese - "detronizzando" Cristiano Ronaldo nel libro dei record del club, dal momento che il portoghese aveva siglato 800° e 900° gol del Real in Champions - con una parte decisiva svolta anche da Vinicius Junior, autore di due assist: Il primo di rapina, scippando l'ex Sassuolo Marlon in quella che, a tutti gli effetti, è una "frittatona" combinata tra il difensore e Anatoliy Trubin, e servendo a Benzema un pallone da spingere solamente in porta; il secondo dopo uno stupendo triangolo con Casemiro, quest'ultimo 3° brasiliano per presenze col club madrileno, dietro soltanto a Marcelo e Roberto Carlos. Vittoria che proietta la squadra di Ancelotti in testa al Gruppo D con 9 punti, seppur provvisoriamente. In caso di vittoria nel prossimo turno, sarebbe pass aritmetico per la fase a eliminazione diretta: salirebbero così a 25 le stagioni consecutive in cui il Real centra la qualificazione. Per tornare a vincere al Santiago Bernabeu e riprendere la vetta del Gruppo D di Champions League, alserve unletale e inarrestabile sotto porta. Con lache vale il 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk, "" arriva ain Champions con la maglia dei Blancos e firma ilnella competizione (Coppa Campioni inclusa). Non male per l'uomo in più a disposizione diin questa prima parte di stagione. L'ex-allenatore dell'Everton deve però anche fare i conti con un collettivo che a volte si rilassa troppo, specchiandosi nel proprio talento - vero Vinicius? - e che disputa una partita decisamente diversa rispetto al roboante 5-0 dell'andata . Nella 300ª con laper, la scena se la prende quasi tutta il bomber francese - "detronizzando" Cristiano Ronaldo nel libro dei record del club, dal momento che il portoghese aveva siglato 800° e 900° gol del Real in Champions - con una parte decisiva svolta anche da, autore di due assist: Il primo di rapina, scippando l'ex Sassuolo Marlon in quella che, a tutti gli effetti, è una "frittatona" combinata tra il difensore e Anatoliy Trubin, e servendo a Benzema un pallone da spingere solamente in porta; il secondo dopo uno stupendo triangolo con Casemiro, quest'ultimo 3° brasiliano per presenze col club madrileno, dietro soltanto a. Vittoria che proietta la squadra di Ancelotti, seppur provvisoriamente. In caso di vittoria nel prossimo turno, sarebbe pass aritmetico per la fase a eliminazione diretta: salirebbero così a 25 le stagioni consecutive in cui il Real centra la qualificazione.

IL TABELLINO

REAL MADRID – SHAKHTAR DONETSK 2-1 (1-1)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (66’ Nacho), Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vazquez, Benzema (79’ Jovic), Vinicius. All. Ancelotti.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyanko, Ismaily; Stepanenko (80’ Sudakov), Maycon; Tete (80’ Marlos), Alan Patrick (79’ Marcos Antonio), Mudryk (71’ Solomon); Fernando (86’ Dentinho). All. De Zerbi.

ARBITRO: Benoît Bastien.

GOL: 14’ Benzema (R), 39’ Fernando (S), 61’ Benzema (R).

ASSIST: 14’ Vinicius (R), 39’ Alan Patrick (S), 61’ Vinicius (R).

AMMONITI: 39’ Mendy (R), 55 De Zerbi (S) non dal campo, 63’ Casemiro (R), 90+3' Dentinho (S).

LA CRONACA DEL MATCH IN 9 MOMENTI CHIAVE

05’ MIRACOLO TRUBIN!! Uno-due stupendo tra Modric e Vazquez; il croato entra in area e di destro prova a piazzarla sul palo lontano, ma il portiere si supera e devia in angolo con grande reattività.

10’ CHE BOTTA DI ALAN PATRICK: PALO!! Dai 25 metri sassata di destro che rimbalza davanti a Courtois e poi colpisce in pieno il palo. Non aveva filtrato per nulla il centrocampo del Real.

15’ FRITTATONA DELLO SHAKHTAR!! Vinicius ruba palla in area dopo la pressione di Benzema, servendo al francese un pallone da spingere solamente in porta. Pasticcio sull'asse Trubin-Marlon, con gli ospiti che volevano uscire in palleggio, e vantaggio Real! Gol numero 1000 dei Blancos tra Coppa Campioni e Champions League.

33’ PERICOLO REAL!! Azione insistita dello Shakhtar: imbucata di Mudryk che, con uno scavetto, serve la profondità di Fernando in area. Botta di sinistro del centravanti, ma palla che sibila vicino all'incrocio dei pali.

39’ GOOOOOOOL SHAKHTAR!! Ottimo inserimento di Fernando: sponda volante di petto da parte di Alan Patrick, centrali del Real in ritardo e destro in controbalzo del bomber ospite, che firma la parità bucando centralmente Courtois.

45’ MIRACOLO DI COURTOIS!! Kroos perde palla a centrocampo, la difesa del Real si fa bucare centralmente e Fernando prova la botta sul secondo palo da posizione defilata in area. Il portiere belga si supera e devia in angolo con un grande intervento.

61’ EUROGOLLLLL DEL REAL!! Triangolo tra Vinicius e Casemiro, con tacco di ritorno di quest'ultimo, e appoggio del primo per un solissimo Benzema nell'area piccola. Che azione da manuale dei Blancos. 4° centro in Champions per "The Dream".

76’ SHAKHTAR VICINO AL PARI!! Missile da fermo di Stepanenko: pallone che sfila appena sopra la traversa, con Courtois che non ci sarebbe arrivato. Che occasione per gli ospiti!

91’ ANCORA RISCHIO REAL!! Sudakov ci prova col destro a giro da fuori area, Courtois risponde d'istinto e salva il risultato. Intervento stilisticamente rivedibile, ma parata non semplice e tutto sommato efficace.

