Calcio

Calcio Champions League, Klopp: "Simeone? La mano ce la daremo la prossima volta"

CHAMPIONS LEAGUE - Il Cholo è scappato via negli spogliatoi dopo la sconfitta casalinga del suo Atletico Madrid con il Liverpool in Champions e così Klopp non è riuscito a dargli la mano. "Siamo entrambi molto emotivi: sarà per la prossima volta"

00:00:50, un' ora fa