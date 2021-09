prima vittoria in Champions League per l’Inter di Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e, in più occasioni, vengono salvati da un monumentale Milan Skriniar. Allo Stadio Olimpico di Kiev finisce 0-0, coi padroni di casa che rimangono sicuramente più amareggiati degli ospiti per un pareggio che sta stretto. Inter che nel 1° tempo avrebbe due buone occasioni per sbloccare il match: al 15’ Niccolò Barella centra la traversa con un destro a giro stupendo (Andriy Pyatov battuto e immobile), mentre al 34’ Edin Dzeko spara alle stelle la volée sul secondo palo, dopo carambola da calcio d’angolo, e si divora il gol del vantaggio. Non una serata facile per la coppia offensiva interista, perché anche Lautaro Martinez, nella ripresa, avrebbe sul destro una buona occasione, ma anche in questo caso la sfera finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Pyatov. Nella ripresa è peraltro monologo ucraino, con lo Shakthar che conferma di essere molto in palla quanto a fraseggio, trame offensive e palleggio veloce, anche se all’87’ Pyatov è miracoloso con due super-parate, prima sul destro a giro di Joaquín Correa e poi, sull’angolo seguente, sull’incornata di Stefan De Vrij. Non arriva lain Champions League perdi Simone Inzaghi . I nero-azzurri soffrono molto contro lodi Roberto De Zerbi e, in più occasioni, vengono salvati da un. Allo Stadio Olimpico di Kiev finisce, coi padroni di casa che rimangono sicuramente più amareggiati degli ospiti per un pareggio che sta stretto. Inter che nel 1° tempo avrebbe due buone occasioni per sbloccare il match:con un destro a giro stupendo (Andriy Pyatov battuto e immobile), mentrela volée sul secondo palo, dopo carambola da calcio d’angolo, e si divora il gol del vantaggio. Non una serata facile per la coppia offensiva interista, perché anche Lautaro Martinez, nella ripresa, avrebbe sul destro una buona occasione, ma anche in questo caso la sfera finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Pyatov. Nella ripresa è peraltro monologo ucraino, con lo Shakthar che conferma di essere molto in palla quanto a fraseggio, trame offensive e palleggio veloce, anche secon due super-parate, prima sul destro a giro di Joaquín Correa e poi, sull’angolo seguente, sull’incornata di Stefan De Vrij.

IL TABELLINO

SHAKHTAR DONETSK – INTER 0-0

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily (78’ Kryvstov); Maycon, Stepanenko; Alan Patrick (85' Marlos), Pedrinho, Solomon (78’ Mudryk); Traoré (11’ Tetê). All. De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino (81’ Gagliardini), Brozović (55’Çalhanoğlu), Barella, Dimarco (81’ Perisic); Dzeko (55’ Correa), Lautaro Martinez (72’ Sánchez). All. Inzaghi.

ARBITRO: Istvan Kovacs.

AMMONITI: 64’ De Zerbi (S, non dal campo), 81’ Dumfries (I).

Edin Dzeko contrastato da Marlon, Shakhtar Donetsk-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DEL MATCH IN 7 MOMENTI CHIAVE

05’ CHE OCCASIONE PER SOLOMON!! Controllo stupendo sulla trequarti e movimento a tagliare verso il centro palla al piede. Al limite dell'area, tiro di destro del giocatore israeliano, ma la conclusione lambisce il palo alla sinistra di Handanovic.

11’ INFORTUNIO PER TRAORÉ!! Bruttissima torsione del ginocchio destro per l’attaccante dello Shakhtar, in uno scontro del tutto fortuito con Dumfries. L’ex-Ajax è costretto a uscire in barella, ma la sensazione è che si tratti di un grave infortunio. Al suo posto, dentro Tetê.

15’ TRAVERSA DI BARELLA!! Ripartenza perfetta dell'Inter, con Barella che si mangia il campo e prova il destro a giro dai 25 metri. La palla prende un effetto perfetto, ma si schianta in pieno sulla traversa con Pyatov immobile.

34’ CHE ERRORE DI DZEKO!! Angolo dalla sinistra dell'Inter, con carambola che favorisce il 9 nero-azzurro sul secondo palo. Da due passi, l'attaccante bosniaco colpisce malissimo la volée e manda alle stelle: Stepanenko lo contrasta come può e sicuramente lo limita, ma l’errore di Dzeko è da matita rossa.

50’ CHE PERICOLO PER L'INTER!! Ripartenza stupenda dello Shakhtar, sovrapposizione di Dodò, il quale mette in mezzo ma Skriniar compie un miracolo e in spaccata concede solo l'angolo. Salvataggio stupendo del centrale interista.

Milan Skriniar, Shakhtar Donetsk-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

66’ LAUTARO SPRECA E MANDA ALTO!! Pyatov malissimo col rinvio, Çalhanoğlu ne approfitta e di testa serve in area Lautaro. Il "Toro" si gira e calcia di prima intenzione, ma manda alle stelle col destro, sciupando un’altra occasione nero-azzurra.

87’ DOPPIO MIRACOLO DI PYATOV!! Correa ci prova col destro a giro dopo aver duettato con Perisic, ma il portiere dello Shakthar si supera e devia la sfera alla sua sinistra. Sull'angolo seguente, l’estremo difensore ucraino si ripete sul colpo di testa di De Vrij.

Joaquin Correa, Shakhtar Donetsk-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

L'MVP

Andriy Pyatov. Miracoloso nel finale, senza se e senza ma. Un doppio intervento prodigioso che vale 1 punto e impedisce allo Shakhtar di incassare un k.o. che avrebbe rappresentato una punizione fin troppo severa, specie considerando l'andamento del 2° tempo.

IL MIGLIORE DELL'INTER

Milan Škriniar. Non sbaglia una chiusura né un intervento. Monumentale nel guidare la linea difensiva e nel salvare lo 0-0 su cross di Dodò con una scivolata che vale un gol. Giocatore sempre più completo e imprescindibile per questa Inter.

IL PEGGIORE

Edin Džeko. Si divora il gol del vantaggio al 34', sparando alle stelle con una volée comoda per un attaccante tecnicamente dotato come lui. Prima e dopo non la tocca praticamente mai. A questo, aggiunge anche qualche stop sbagliato che porta a ripartenze pericolose dello Shakhtar. Serata decisamente no.

