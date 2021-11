Atalanta-Manchester United, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2021/22, è terminato con il punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Ilicic e Zapata per la Dea e della doppietta di Cristiano Ronaldo per i Red Devils. Gara arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato l'incontro.

1) L'Atalanta può e deve sognare la qualificazione

Ad

Sì, è finita 2-2. Ma è un pareggio che non ha fatto altro che rafforzare le già notevoli convinzioni dell'Atalanta: quelle di potersela giocare ad armi pari praticamente con chiunque. Anche con il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Per gran parte della partita la Dea ha chiuso ogni varco, dando la netta sensazione di poter portare in porto la sfida sul 2-1. Alla fine è stata punita dal singolo, dal campione. Ma ha il dovere di sperare in una qualificazione agli ottavi di finale – e sarebbe la terza di fila – che rimane assolutamente possibile.

Champions League Atalanta-Man United 2-2, pagelle: Zapata non basta 12 ORE FA

2) Cristiano Ronaldo, il solito cannibale

Difficile, ormai, trovare aggettivi per un mostro di quasi 37 anni che gioca come se ne avesse 20. Altri due gol, altri due gol decisivi. Se la Juventus deve ancora ritrovarsi dopo la sua partenza negli ultimi giorni di mercato, il Manchester United vive dei suoi guizzi e del suo opportunismo nei pressi della porta. Una fame di reti che non viene mai meno, come ha scoperto l'Atalanta tra la partita dell'Old Trafford e quella di ieri sera.

Cristiano Ronaldo festeggia in Atalanta-Manchester United Credit Foto Getty Images

3) Duvan Zapata, il trascinatore dell'Atalanta

Se Ronaldo è il salvatore del Manchester United, che dire di Duvan Zapata? Quasi commovente nel suo incedere battagliero, la palla incollata al piede, il difensore al suo corpo, nel tentativo spesso vano di bloccarne l'avanzata. Anche ieri sera è stato il centravanti colombiano a prendersi la Dea sulle spalle. Un portento di continuità, tra servizi per i compagni e gol in serie.

Gasperini: "C'è tanto rammarico, abbiamo ancora qualche chance"

4) Difesa e centrocampo: quant'è prezioso de Roon

E ora il dubbio viene a tutti: ma Marten de Roon è un difensore o un centrocampista? Un punto interrogativo lecito, considerando la naturalezza con cui l'olandese sta interpretando il ruolo di terzo della retroguardia e poi quella con cui, dal primo al secondo tempo, si è riportato qualche metro più avanti. Da quest'anno Gasperini ha a disposizione anche l'ottimo Koopmeiners, potendo quindi mettere a una pezza a eventuali assenze per infortunio. Con la consapevolezza di poter contare su due de Roon al prezzo di uno.

5) Pogba e De Gea: i simboli di uno United a corrente alternata

Qual è il vero Manchester United? Quello che perde per 5-0 in casa contro il Liverpool o quello che travolge il Tottenham? Quello che rimonta l'Atalanta dallo 0-2 al 3-2 o quello che a Bergamo appare a tratti una squadretta mediocre, tenuta in piedi da un solo giocatore? Un bipolarismo che si riflette in due singoli: Paul Pogba e David De Gea. Il primo è stato l'ombra di se stesso, il secondo ha regalato a Ilicic il vantaggio. Due potenziali campioni capaci di giocate di alta scuola e di incomprensibili pause. Come dimostrato anche al Gewiss Stadium.

Solskjaer: "Ronaldo è il Michael Jordan del Manchester United"

Champions League Ronaldo beffa l'Atalanta al 91': a Bergamo finisce 2-2 14 ORE FA