Porto-Milan, match della terza giornata dei gironi di Champions League 2021-2022 andato in scena allo stadio Do Dragão di Oporto, si è concluso sul punteggio di 1-0 . Gara arbitrata dal tedesco Felix Brych. Il gol decisivo è di Luis Diaz , che in precedenza aveva anche colpito un palo. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la partita.

1) Ora serve un miracolo in stile Atalanta

Tre partite, tre sconfitte, zero punti conquistati su nove disponibili. Ormai il Milan necessita di un miracolo sportivo per tornare a sognare concretamente la qualificazione. Come fece un paio di stagioni fa l'Atalanta, poi capace di issarsi a un passo dalle semifinali. Missione durissima, perché di fronte ai rossoneri ci saranno Atletico Madrid e Liverpool. L'unica nota positiva – se così si può definire – della serata è la vittoria degli inglesi al Wanda Metropolitano, un 2-3 che mantiene inalterata la distanza dal secondo posto. Di questo passo, però, anche i sogni residui rischiano di sgretolarsi sul nascere. Meglio iniziare a concentrare le attenzioni sul campionato?

2) Milan aggrappato ai solisti: un paradosso

Qualche spunto iniziale di Leão, il solito Saelemaekers mai domo e poi... e poi poco altro. Quasi nulla, in realtà. Se il Porto ha giocato di squadra, dando vita a trame spesso apprezzabili e arrivando più volte nei pressi dell'area avversaria, il Milan ha vissuto dei (pochissimi) lampi dei propri solisti. Ed è quasi un paradosso per una squadra che non ha veri e propri fuoriclasse, Ibrahimovic a parte, e che ha fondato su umiltà e gioco collettivo la rinascita che l'ha portata dalla mediocrità al ritorno in Champions League.

Pepe pressato da Leao durante Porto-Milan - Champions League 2021/2022 - Imago pub only in ITAxGERxAUTxSUIxHUN Credit Foto Imago

3) Da Theo Hernandez a Brahim Diaz: quanto pesano le assenze

E poi ci sono le assenze. Tante, troppe. Impossibile non trasformarle in un alibi parziale. Ballo-Touré non è Theo Hernandez, Krunic non è Brahim Diaz. Senza i due ex Real Madrid, due insostituibili, la luce si è spenta completamente senza più riaccendersi. Ma all'elenco vanno aggiunti anche Kessie, squalificato dopo l'espulsione rimediata contro l'Atletico Madrid, e gli infortunati Rebic e Maignan. Più Ibrahimovic ancora a mezzo servizio. Guardando dietro di sé in panchina, ieri sera Pioli poteva scorgere appena sei giocatori di movimento, compreso un Bakayoko a sua volta reduce da un periodo di inattività (e si è visto). Difficile, in queste condizioni, pensare di far strada.

4) Ibra in ritardo di condizione: servirà pazienza

A proposito di Zlatan Ibrahimovic: se neppure la sua presenza taumaturgica è servita a riportare vigore al Milan, significa che c'era davvero poco da fare. Entrato a poco più di mezz'ora dalla fine, Ibra non ha lasciato traccia. O meglio, una l'ha lasciata, ma sulla testa di Mbemba. Alla vigilia della sfida, Pioli avvertiva: "Non ha molto minutaggio nelle gambe, non è pronto per partire dall'inizio”. Si è visto. Dopo mesi così travagliati, in sostanza, tutti hanno bisogno di tempo. Anche chi, come lui, a volte sembra sfidare le leggi umane per rispondere a quelle aliene.

La delusione di Ibrahimovic, Porto-Milan Credit Foto Getty Images

5) Complimenti a Conceição: il Porto è una squadra vera

Non ha fuoriclasse, il Porto. Ma ha tanti buoni, se non buonissimi, giocatori. A partire da Luis Diaz, l'autore del gol decisivo. E poi Otavio, Sergio Oliveira, Mbemba, Corona (quest'ultimo entrato solo a gara in corso). Una squadra con un'idea di gioco, rapida, brillante. Se n'è accorta la Juventus, dolorosamente estromessa agli ottavi di finale nella scorsa stagione, e adesso se n'è accorto anche il Milan. Complimenti a Sergio Conceição, che da aletta di Lazio, Parma e Inter si è trasformato in allenatore interessantissimo. Dopo aver sfiorato il Napoli, l'approdo in una panchina ancor più prestigiosa sembra essere stato solo rimandato.

