casa Milan non si perdono né fiducia, né ottimismo. Indubbiamente, la sconfitta brucerà non poco nell'ambiente rossonero, specie per il modo in cui è maturata e per la direzione di gara, tutt'altro che perfetta, del signor Cüneyt Çakır. Il presidente Paolo Scaroni guarda però al futuro con occhio favorevole. Intervenuto durante l'iniziativa di Fondazione Milan, "Restore the Music Milan", il numero uno rossonero si è detto fiducioso, come riportato da La Gazzetta dello Sport: "Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro". Nonostante il k.o. contro l'Atletico Madrid , nel 2° turno della fase a gironi di Champions League , innon si perdono né fiducia, né ottimismo. Indubbiamente, la sconfitta brucerà non poco nell'ambiente rossonero, specie per il modo in cui è maturata e per la, del signor Cüneyt Çakır. Ilguarda però al futuro con occhio favorevole. Intervenuto durante l'iniziativa di Fondazione Milan, "Restore the Music Milan", il numero uno rossonero si è detto fiducioso, come riportato da: "".

Il ritorno in Champions ha scaldato i cuori di tutti gli appassionati di calcio, non solo dei supporter del Diavolo, anche perché una cornice come quella offerta dalla "Scala del Calcio" è sempre unica: a San Siro, ieri sera, si è visto uno spettacolo più unico che raro. Tema che deve far riflettere tutte le istituzioni anche in ottica nuovi stadi per Inter e Milan, ça va sans dire. Scaroni spera di rivivere quell'emozione anche negli anni a venire: "È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions League, questo è l'obiettivo che ci poniamo. Nell'insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque". Poi la chiusa sulla direzione di gara nella sfida contro l'Atletico: "Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati alcuni non a nostro favore".

Champions League Milan-Atletico, 5 verità: Diavolo da applausi, Kessie un problema 3 ORE FA

La gioia di Rafael Leao dopo il gol, Milan-Atletico Madrid, Getty Images Credit Foto Getty Images

La frecciata a Çakır arriva invece da Gordon Singer, sempre all'interno dell'iniziativa "Restore the Music Milan", progetto che nasce insieme all'ente benefico britannico "Restore the Music UK", di cui Singer è fondatore e finanziatore, e che vuole porre musica e sport quali strumenti di ispirazione e crescita personale per le generazioni più giovani. L'uomo-Milan di Elliott, figlio di Paul (ossia del numero uno del fondo che gestisce il club milanese), non ha voluto esplorare nel dettaglio le dinamiche di quanto successo ieri in campo, ma si è soffermato a una battuta: "Avevo invitato gli arbitri a essere qui oggi, ma non li vedo…". Il sorriso nel pronunciare tale frase nasconde, o forse no, l'arma potentissima dell'ironia e il riferimento agli errori del fischietto turco diventa così lampante.

Pioli: "Rosso Kessie eccessivo. Rigore? L'ha fischiato subito..."

Champions League Pioli: "L'arbitro ci ha penalizzati, c'è rammarico" 14 ORE FA