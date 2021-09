Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel e Jorginho si sono presentati in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro la Juventus in programma mercoledì sera. I campioni in carica si affacciano allo scontro dell'Allianz Stadium con altissime ambizioni nonostante le pesanti assenze (quella di N'Golo Kanté su tutte). Dalla Juventus orfana di Ronaldo alla spinosa situazione Kanté (il giocatore non sarà presente a Torino a causa della positività al Covid), i temi toccati sono stati parecchi.

L'annuncio degli assenti

“Ngolo Kantè è positivo al Covid ed è in quarantena e non si è allenato. Non ci saranno anche Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore e domani non ci sarà".

Champions League Kanté salta la Juve: positivo al Coronavirus. Non è vaccinato 4 ORE FA

Sulla sconfitta col City

"Siamo stati passivi contro il Manchester City, la scelta di giocare in modo difensivo è stata mia. Non volevamo giocare come abbiamo fatto ma ci sono stati degli aspetti che non mi sono proprio piaciuti. La scelta del sistema ci ha portati a fare degli errori, però possiamo giocare meglio. Il miglior modo per difenderci è avere la palla e poi pressare l’avversario quando hanno la palla loro".

Sulle aspettative in Champions

"Difficile esser visti come un outsider quando hai vinto la Champions. Abbiamo vinto non essendo favoriti e siamo migliorati gara dopo gara. Adesso è facile considerarci favoriti. Non eravamo favoriti, però abbiamo mostrato a tutti le nostre capacità. Dobbiamo giocare liberi dalle aspettative, essere realisti: gli standard sono alti per tutti, le prestazioni arrivano passo dopo passo e i risultati anche".

Sulle condizioni di Kanté

"Siamo un riflesso della società. I giocatori sono liberi se vaccinarsi o no. Dobbiamo accettare questo. Dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita, non ho certo io il controllo della situazione".

Sulla Juventus orfana di CR7

"Il tempo lo dirà ma ogni squadra senza Ronaldo è più debole. Lo dimostra ogni volta che scende in campo in tutte le competizioni. Hanno perso un grande campione, ma puoi essere una grande squadra e vincere anche senza Ronaldo. La Juventus è una grande squadra: hanno esperienza, talento e un allenatore di qualità. Hanno un dna vincente e anche la mentalità vincente. È la prima volta che gioco contro la Juventus, affrontare una squadra di questo livello ci rende una squadra migliore".

Jorginho (FC Chelsea) Credit Foto Getty Images

Jorginho:"Proveremo a rompere le linee della Juve"

"Loro sono bravi e sono organizzati. La Juventus è un grande club e sono a questo livello da anni. Dobbiamo provare a rompere le loro linee con la velocità e energia. Sarà difficile, li rispettiamo ma vogliamo provare a vincere".

Jorginho: "Col City troppo passivi"

“Siamo stati tutti passivi in difesa, ma può capitare e va accettato. Loro ci hanno pressati bene, hanno fatto un gran lavoro e dobbiamo imparare la lezione per la prossima volta".

Lukaku: "Bello essere al Chelsea. Ho preso il numero 9"

Serie A Agnelli: "Sistema da cambiare, Juve ancora protagonista" 17 ORE FA