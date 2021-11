Cristiano Ronaldo, sempre lui: a 36 anni e 270 giorni CR7 diventa il 2° giocatore più anziano ad aver segnato una doppietta in Champions League dopo Filippo Inzaghi, 37 anni e 86 giorni, come recita il tweet di Sky Sport.

Un gol che fa male soprattutto ai tifosi dell'Atalanta, che proprio come nella gara d'andata a Old Trafford si vede rimontare dai Red Devils; anzi, sarebbe meglio dire si vede rimontare da Cristiano Ronaldo, autore della doppietta decisiva per il 2-2 finale.

Senza i suoi gol, il Manchester United avrebbe cinque punti in meno in questa edizione della Champions League. E in conferenza stampa il suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, lo ha paragonato a un certo Michael Jordan...

Solskjaer: "Ronaldo è il Michael Jordan del Manchester United"

Ronaldo: "Siamo stati fortunati"

Cristiano ha poi parlato ai microfoni dell'emittente britannica Bt Sport: "Siamo stati fortunati. Ma questo è il calcio. E’ stata una partita di grande sofferenza, ma abbiamo fatto il nostro lavoro”.

