Calcio

Calcio, Champions League. Verso Juve-Zenit: Allegri parla con lo psicologo

Partita fondamentale per la Juventus in Champions League, dopo il brutto periodo in campionato: Massimiliano Allegri per 15' circa è stato a colloquio con lo psicologo della squadra, prima di raggiungerla in campo e dare il via alla seconda fase della seduta.

00:00:28, 17 minuti fa