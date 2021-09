Forbes ha appena pubblicato la lista degli sportivi più pagati al mondo per quanto riguarda il 2021. In testa c'è Messi o Cristiano Ronaldo? No, non c'è un calciatore, ma il campione di arti marziali miste Conor McGregor che percepisce la bellezza di 180 milioni di dollari, gran parte derivante dagli accordi commerciali e non dalla “semplice” attività di sportivo. Ronaldo e Messi vengono però subito dopo, con il sorpasso del portoghese sull'argentino. Proprio il cambio di casacca operato a fine mercato per entrambi (Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, Cristiano Ronaldo che è salito a quota 125 milioni l'anno, di cui La rivistaha appena pubblicato la lista degli sportivi più pagati al mondo per quanto riguarda il 2021. In testa c'è Messi o Cristiano Ronaldo? No, non c'è un calciatore, ma il campione di arti marziali misteche percepisce la bellezza di 180 milioni di dollari, gran parte derivante dagli accordi commerciali e non dalla “semplice” attività di sportivo. Ronaldo e Messi vengono però subito dopo, con il sorpasso del portoghese sull'argentino. Proprio il cambio di casacca operato a fine mercato per entrambi (Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, Messi dal Barcellona al PSG ), ha permesso a tutti e due di ingrandire il proprio portafoglio. Sia a livello di ingaggio con la nuova squadra, sia a livello di sponsorizzazioni. Quello che ci ha guadagnato di più, però, è statoche è salito a quota, di cui 70 percepiti dal Manchester United (tra ingaggio e bonus). Parliamo di milioni di dollari al lordo delle imposte.

Messi avrebbe dovuto spalmare l'ingaggio che percepiva al Barcellona per permettere al club catalano di redigere un contratto superiore ai tre anni (75 milioni lordi l'anno diventando così il giocatore più pagato al mondo insieme a Neymar. In più, l'argentino ha potuto avere più soldi anche alle aziende di cui è testimonial come Adidas, Pepsi, Jacobs & Co e Budweiser (con cui ha firmato contratti triennali). È schizzato alle stelle anche il portafoglio di Cristiano Ronaldo che, parlando di ingaggio con la squadra, è sempre sotto a Messi (70 milioni per il portoghese), ma sale a quota 125 milioni grazie agli sponsor. Il resto, infatti, arriva da Nike, Clear, Herbalife e dai suoi prodotti: visto che Ronaldo è in possesso di una catena di Hotel e palestre, di una linea di biancheria intima, profumi e occhiali. Parlando solo di sponsorizzazioni, Ronaldo è il quarto sportivo più ricco del mondo dopo Federer (90 milioni), LeBron James (65 milioni) e Tiger Woods 60 milioni). L'addio alla vecchia squadra, almeno dal punto di vista economico, è stato un toccasana per entrambi i giocatori.avrebbe dovuto spalmare l'ingaggio che percepiva alper permettere al club catalano di redigere un contratto superiore ai tre anni ( cosa che non si è potuta più fare ), invece ora percepisce al PSG la bellezza didiventando così il giocatore più pagato al mondo insieme a. In più, l'argentino ha potuto avere più soldi anche alle aziende di cui è testimonial come Adidas, Pepsi, Jacobs & Co e Budweiser (con cui ha firmato contratti triennali). È schizzato alle stelle anche il portafoglio diche, parlando di ingaggio con la squadra, è sempre sotto a Messi (70 milioni per il portoghese), ma sale a quotagrazie agli sponsor. Il resto, infatti, arriva da Nike, Clear, Herbalife e dai suoi prodotti: visto che Ronaldo è in possesso di una catena di Hotel e palestre, di una linea di biancheria intima, profumi e occhiali. Parlando solo di sponsorizzazioni, Ronaldo è il quarto sportivo più ricco del mondo dopo(90 milioni),(65 milioni) e60 milioni).

Liga Ancelotti nel mirino del fisco spagnolo: stipendio sequestrato 29/06/2021 A 16:38

La top 10 dei calciatori più pagati al mondo

Giocatore Incasso totale* Incasso dalla squadra** 1. Cristiano Ronaldo 125 milioni 70 dallo United 2. Leo Messi 110 milioni 75 dal PSG 3. Neymar 95 milioni 75 dal PSG 4. Kylian Mbappé 43 milioni 28 dal PSG 5. Mohamed Salah 41 milioni 25 dal Liverpool 6. Robert Lewandowski 35 milioni 27 dal Bayern Monaco 7. Andres Iniesta 35 milioni 31 dal Vissel Kobe 8. Paul Pogba 34 milioni 27 dallo United 9. Gareth Bale 32 milioni 26 dal Real Madrid 10. Eden Hazard 29 milioni 26 dal Real Madrid

*incasso al lordo delle imposte (in milioni di dollari)

**incasso per quanto riguarda la stagione 2021-2022, considerando l'ingaggio e i bonus pattuiti

Neymar che guadagna sì quanto Messi e più di Ronaldo ma non è ancora “forte” sul piano commerciale come gli altri due. Anni luce più sotto gli altri "paperoni" che sono però molto distanti dal trio appena citato. Anche Mbappé che, al momento, riceve 28 milioni l'anno dal PSG rispetto all'ultimo contratto firmato (Leonardo continua però Iniesta che è l'unico giocatore proveniente da una squadra non europea. L'ex Barcellona, però, prende la bellezza di 31 milioni l'anno dal Vissel Kobe grazie all'ultimo contratto firmato (un rinnovo di due anni). Chiudono la top 10 Pogba, Bale e Hazard. Dopo Ronaldo e Messi, viene proprioche guadagna sì quanto Messi e più di Ronaldo ma non è ancora “forte” sul piano commerciale come gli altri due. Anni luce più sotto gli altri "paperoni" che sono però molto distanti dal trio appena citato. Ancheche, al momento, riceverispetto all'ultimo contratto firmato (Leonardo continua però a proporgli un rinnovo ai livelli di Messi e Neymar ). Poi Salah, Lewandowski eche è l'unico giocatore proveniente da una squadra non europea. L'ex Barcellona, però, prende la bellezza didal Vissel Kobe grazie all'ultimo contratto firmato (un rinnovo di due anni). Chiudono la top 10 Pogba, Bale e Hazard.

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

Serie A Eder contro Suning: “Niente stipendi, spero non succeda all'Inter” 21/05/2021 A 21:32