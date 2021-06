La Champions League 2021/2022 avrà anche la Juventus tra le partecipanti nonostante il caos Superlega e le minacce di Ceferin e della UEFA ai bianconeri e a Real Madrid e Barcellona, le altre due società che non avevano rinunciato al progetto poi abbandonato dai top club europei. L'ufficialità, come riporta l'ANSA, è arrivata con una lettera inviata proprio dalla UEFA e per conoscenza anche alla Federcalcio italiana del 14 giugno. Negli ultimi giorni Ceferin aveva nuovamente parlato delle tre squadre rimaste nel lotto Superlega dopo la rinuncia delle altre nove (ovvero le inglesi, Milan, Inter e Atletico Madrid), continuando con parole dure, che non porteranno però a un'effettiva esclusione.